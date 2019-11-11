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Кремль назвал убийство девушки в Петербурге актом безумия
Владимиру Путину доложили о резонансном убийстве, произошедшем в Санкт-Петербурге. Случившееся Кремль расценивает как акт безумия
Сотрудники полиции и поисково-спасательной службы возле дома Олега Соколова (Фото: Ермохин Сергей / ТАСС)

Президент поставлен в известность о случившемся в Санкт-Петербурге убийстве девушки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это чудовищный акт безумия. Путин знает о случившемся», — сказал Песков.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки. Его достали из воды, когда мужчина пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Дома у Соколова обнаружили обрез мелкокалиберной винтовки, окровавленную пилу и части тела девушки.

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Позднее Соколов признался, что убил свою подругу и бывшую ученицу Анастасию Ещенко. Брат убитой рассказал РБК, что накануне убийства между Ещенко и Соколовым возник конфликт на почве ревности. Поводом для него стали слова девушки о том, что она собирается пойти на день рождения к другу. «Она сообщила, что собирается пойти на день рождения к другу их студенческой компании. Он сначала избил ее, она ушла, но позже вернулась», — рассказал он.

На первом допросе Соколов заявил, что убил подругу еще 7 ноября во время ссоры, но решился избавиться от тела спустя два дня.

После задержания Сколов оформил явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном. Его отправили в изолятор, меру пресечения ему назначат 11 ноября.

Авторы: Кирилл Сироткин, Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, убийство, Петербург
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