СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

В случае успеха адвокатов признавшийся в убийстве Олег Соколов может отсидеть три года за убийство в состоянии аффекта

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка». По его данным, речь может идти о замене ч.1 ст.105 УК (убийство) на ст. 107 УК России («убийство в состоянии аффекта»), которая предусматривает исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

Чтобы добиться этого адвокатам нужно убедить следствие в том, что Соколов застрелил Ещенко в результате сильного душевного волнения. Для этого необходимо представить убитую как женщину, как человека, который изводил преподавателя ревностью.

По данным «Фонтанки» защита Соколова не намерена добиваться признания его невменяемым, поскольку это поставить под сомнение его ученую квалификацию.

Ожидается, что меру пресечения Соколову объявят 11 ноября. Ранее это не было сделано потому, что при попытке избавиться от трупа ученый упал в реку Мойка, сильно замерз и в результате оказался в больнице.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября. В момент задержания он пытался утопить чемодан, в котором лежали две отрезанные женские руки. Позднее в квартире доцента обнаружили остальные части тела женщины и окровавленную пилу. Как сообщил РБК брат убитой девушки, накануне убийства между Анастасией Ещенко и Олегом Соколовым возник конфликт на почве ревности.



После допроса в СКР Соколова отправили в изолятор временного содержания. Суд изберет доценту меру пресечения в понедельник, 11 ноября.





