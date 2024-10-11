Синоптик рассказал о «необычных спутниках» у урагана «Милтон»

Торнадо, предшествовавшие выходу на сушу урагана «Милтон», были более интенсивными, чем обычно возникающие при таком явлении, рассказал Бантинг. Перед выходом на берег ураган «потерял равновесие», что привело к его ослаблению

Торнадо, которые предшествуют выходу шторма на сушу, обычно слабые и недолговечные, однако в случае с ураганом «Милтон» они были более интенсивными, заявил The New York Times синоптик из Центра прогнозирования штормов (SPC) США Билл Бантинг.

Синоптиков удивили разрушительные торнадо, которые проносились по полуострову Флорида перед тем, как «Милтон» перешел туда. «Нет ничего необычного в том, что торнадо предшествуют выходу шторма на сушу, но обычно они слабые и недолговечные. Те, что сопровождали Милтон, были более интенсивными — «немного необычными», — сказал Бантинг.

NYT отмечает, что 10 октября Национальная метеорологическая служба выпустила более сотни предупреждений о торнадо. До выхода «Милтона» на берег были повреждены более 100 строений, а в округе Сент-Люси, который находится на другой стороне штата Флорида от побережья Мексиканского залива, погибли, по сообщениям местных властей, как минимум пять человек.

Ветра были сильными с обеих сторон урагана, но незадолго до выхода на берег ураган «потерял равновесие» — из-за взаимодействия с более прохладным и сухим воздухом шторм переместился на северо-восток. Это привело к ослаблению урагана перед выходом на сушу.

Синоптики обеспокоены тем, что сезон ураганов еще не закончен, некоторые из них опасаются, что он распространится даже на декабрь, хотя официально сезон заканчивается 30 ноября.

9 октября «Милтон» обрушился на США и усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. На следующий день ураган ослаб до первой категории (максимально устойчивая скорость ветра - 119-153 км/ч). Центр по наблюдению за ураганами уточнил, что «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, а затем «постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабеет» после выхода за пределы Атлантического океана.

До прихода урагана власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, люди начали уезжать в понедельник, 7 октября. По последним данным, погибли как минимум 14 человек, передает CNN. 3 млн человек остались без света. Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что были спасены 999 человек и 105 животных.

В результате разгула стихии в заливе Тампа произошло редкое явление под названием «обратный штормовой нагон» - ураган временно откачал воду, оставив открытое дно.