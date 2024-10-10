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Общество ,  
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Не менее 11 человек погибли из-за урагана «Милтон» в США

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images

Как минимум 11 человек уже стали жертвами урагана «Милтон», второй день бушующего во Флориде на юге США, сообщает телеканал NBC.

По меньшей мере пять смертей подтверждены в округе Сент-Люси на атлантическом побережье Флориды, еще о двух погибших сообщила полиция американского Санкт-Петербурга. Еще трое скончались из-за урагана в округе Волуша и один человек погиб в округе Ситрус — на его машину упало дерево.

По данным телеканала, примерно 11 млн человек находятся в зоне подтопления. Почти 3,5 млн из них уже лишились электричества.

«Милтон» подошел к Флориде как ураган 3-й категории (скорость порывов ветра до 195 км/ч), затем ослаб до 1-й категории (150 км/ч) и прошелся с западного на восточное побережье штата через Тампу, Сарасоту, Орландо, Дайтона-Бич и Памл-Бэй.

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Политика
Фото:Bill Ingram / Palm Beach Post / USA Today Network / Reuters

«Милтон» стал третьим ураганом, обрушившимся на Флориду с начала года. Менее чем двумя неделями ранее, 26 сентября, разрушения и смерти принес ураган «Хелен». Он прошел по юго-востоку США, сильнее всего ударив по Северной и Южной Каролине, Джорджии, Теннесси, Вирджинии и Кентукки. Погибли по меньшей мере 230 человек, что сделало ураган одним из самых смертоносных в истории США — больше жизней унесли только «Мария» (2017 год, 2975 погибших) и «Катрина» (2005 год, 1392 погибших). Ущерб от «Хелен» составил по меньшей мере $190 млрд.

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