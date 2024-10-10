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Ураган «Милтон» сняли с дрона изнутри

Ураган «Милтон» сняли с дрона изнутри
Video

Снятые с дрона видеокадры восьмиметровых волн, поднявшихся из-за урагана «Милтон» в Мексиканском заливе, показала The Independent.

Ураган обрушился на побережье Флориды у населенного пункта Сиеста-Ки накануне. К настоящему времени известно о девяти погибших, 3 млн жителей остались без света. Шторм уже прошел по территории штата и ослаб с третьей до первой категории.

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Теги
ураган Милтон Мексиканский залив США
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