Ураган «Милтон» сняли с дрона изнутри
Снятые с дрона видеокадры восьмиметровых волн, поднявшихся из-за урагана «Милтон» в Мексиканском заливе, показала The Independent.
Ураган обрушился на побережье Флориды у населенного пункта Сиеста-Ки накануне. К настоящему времени известно о девяти погибших, 3 млн жителей остались без света. Шторм уже прошел по территории штата и ослаб с третьей до первой категории.
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