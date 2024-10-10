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Общество ,  
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Ураган «Милтон» ослаб до первой категории

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале, сообщил CBS со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ураган «Милтон» ослаб до первой категории
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По шкале Саффира — Симпсона ураган первой категории определяется по максимально устойчивой скорости ветра в диапазоне от 119 км/ч до 153 км/ч. Центр по наблюдению за ураганами уточнил, что «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, а затем «постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабеет» после выхода за пределы Атлантического океана.

Жертвами урагана «Милтон» в США стали два человека
Общество
Фото:Marco Bello / Reuters

До прихода урагана власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, люди начали уезжать в понедельник, 7 октября. В этой связи плату за проезд по дорогам отменили. Мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор заявила, что «этот ураган — катастрофа». «Я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — предупредила она жителей.

На фоне катастрофических предупреждений в США началась дискуссия, стоит ли вводить шестую категорию для стихии подобной силы. Синоптики предрекали «Милтону» большую разрушительность, чем было во время урагана «Иван Грозный» в 2004 году и урагана «Катрина» в 2005 году.

9 октября «Милтон» обрушился на США и усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. Погибли по меньшей мере два человека, разрушены более 100 домов. Без света остались как минимум 1,6 млн потребителей.

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