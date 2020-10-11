В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 34 человека

Число летальных исходов от COVID-19 в столице достигло 5629. 11 октября в городе был установлен максимум заболевших с середины мая — более 4,5 тыс. человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в столице от коронавирус аумерли еще 34 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии COVID-19 ее жертвами в Москве стали 5629 человек. Днем ранее было зафиксировано 35 летальных случаев.

Утром 11 октября в столице был установлен новый максимум заболевших с середины мая — более 4,5 тыс. человек. Среди новых заболевших 43,3% — в возрасте от 18 до 45 лет. Лица, которые входят в группу риска, составляют 16,2% от общего числа заразившихся.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что следующая неделя для города станет «решающей» в плане развития эпидемиологической обстановки. Он сообщил, что строгое соблюдение всех норм санитарной безопасности даст шанс, что рост заболеваемости в столице остановится.