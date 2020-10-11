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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 34 человека

Число летальных исходов от COVID-19 в столице достигло 5629. 11 октября в городе был установлен максимум заболевших с середины мая — более 4,5 тыс. человек
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в столице от коронавирус аумерли еще 34 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии COVID-19 ее жертвами в Москве стали 5629 человек. Днем ранее было зафиксировано 35 летальных случаев.

Утром 11 октября в столице был установлен новый максимум заболевших с середины мая — более 4,5 тыс. человек. Среди новых заболевших 43,3% — в возрасте от 18 до 45 лет. Лица, которые входят в группу риска, составляют 16,2% от общего числа заразившихся.

Двери не закрываются: как Москва провела выходные на фоне пандемии
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что следующая неделя для города станет «решающей» в плане развития эпидемиологической обстановки. Он сообщил, что строгое соблюдение всех норм санитарной безопасности даст шанс, что рост заболеваемости в столице остановится.

Собянин назвал требование о переводе части сотрудников на дистанционный формат работы «лайт-вариантом» ограничительных мер, когда экономика не закрывается в период эпидемии. При этом он сообщил, что власти будут тщательно контролировать перевод работников компаний на удаленку.

В Москве перед «решающей» неделей выявили максимум больных COVID-19 с мая
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией московские власти заявляли, что не намерены вводить жесткие ограничения на манер весенних: закрытие города, остановка работы организаций, пропускной режим. При этом в столице действует обязательный масочный режим в транспорте, магазинах и местах скопления граждан, рекомендация для пожилых людей уйти на самоизоляцию. Кроме того, школьникам продлили осенние каникулы до двух недель.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва жертвы
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