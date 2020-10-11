В Чечне нейтрализовали двух боевиков

По данным Национального антитеррористического комитета, они планировали теракты. Силовики блокировали их недалеко от станицы в Серноводском районе и предложили сдаться, но боевики в ответ открыли огонь

Фото: nac.gov.ru

В Чечне в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы два вооруженных бандита, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

В НАКе заявили, что решение о проведении операции было принято для того, чтобы не дать возможность боевикам совершить теракты.

Силовики получили информацию о том, что в Серноводском районе Чечни находятся вооруженные бандиты, говорится в сообщении комитета. В итоге сотрудники органов безопасности блокировали их в 2 км от станицы Ассиновской и предложили сдаться. Боевики в ответ открыли огонь из автоматического оружия.

В августе в соседней Ингушетии провели несколько контртеррористических операций, в ходе которых были ликвидированы боевики. 7 августа сотрудники НАК ликвидировали двух боевиков, которые готовили теракты в республике. Операция проходила в Назрани и селе Сагопша Малгобекского района. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство на месте перестрелки.