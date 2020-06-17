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ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

Спецслужбы выяснили, что уроженцы Ставропольского края в 1999 году участвовали во вторжении в Дагестан

Видео: ЦОС ФСБ
Видео: ЦОС ФСБ

Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанными являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Как отметили в ФСБ, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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В ЦОС отметили, что в розыске по-прежнему находятся еще 28 человек, участвовавших в нападение на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана.

В апреле прошлого года суд в Чечне приговорил к 16 годам лишения свободы члена банды Басаева Шамиля Казбулатова. Он признан виновным в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Банды Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тыс. человек вторглись в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Им удалось занять ряд сел, однако после боев федеральным войскам к середине сентября удалось выбить боевиков с территории республики. Потери российской армии в этой операции составили более 270 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дагестан, Шамиль Басаев
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