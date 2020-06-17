ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

Спецслужбы выяснили, что уроженцы Ставропольского края в 1999 году участвовали во вторжении в Дагестан

Видео: ЦОС ФСБ

Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанными являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Как отметили в ФСБ, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).