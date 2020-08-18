Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Фото: НАК

В Ингушетии силовики ликвидировали двух боевиков, причастных к нападению на сотрудников сил правопорядка. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившего в РБК.

В комитете заявили, что боевики были обнаружены в рамках режима контртеррористической операции на территории Сунженского района в горно-лесистой местности, на предложение сдаться они ответили огнем. При них были найдены оружие, боеприпасы и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

По данным НАК, бандиты собирались совершить ряд преступлений террористической направленности.

В начале августа сотрудники НАК ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, они готовили теракты в республике. Операция проводилась в Назрани и селе Сагопша Малгобекского района.