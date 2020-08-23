Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Перед этим в поселении Троицкое ввели режим контртеррористической операции. Между силовиками и неизвестными произошла перестрелка

В сельском поселении Троицкое Сунженского района в Ингушетии силовики уничтожили двух боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Также об этом со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». С 8:00 мск в поселении ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Личности убитых пока не установлены.

Перед ликвидацией боевиков в Троицком шла перестрелка между силовиками и неизвестными, передают агентства. Дороги к месту спецоперации были перекрыли.

18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков. Операция прошла в горно-лесистой местности на территории Сунженского района. В комитете сообщили, что боевики готовили ряд преступлений террористической направленности, на предложение сдаться они открыли огонь. У боевиков обнаружили оружие, боеприпасы и готовые к применению самодельные взрывные устройства.