НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Они готовили теракты на территории республики. В ходе операции между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов началась перестрелка, один из преступников был задержан

Фото: ФСБ / Global Look Press

Сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, они готовили теракты в республике, говорится в сообщении НАКа, поступившем в РБК.

Видео: НАК

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Операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. НАК сообщает, что боевики находились в частных домах, в ходе операции территорию, прилегающую к ним, оцепили. «Им [боевикам] было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. При проведении операции потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было, мирные жители не пострадали, сообщает НАК.