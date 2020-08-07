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НАК сообщил о ликвидации двух боевиков в Ингушетии

Они готовили теракты на территории республики. В ходе операции между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов началась перестрелка, один из преступников был задержан
Фото: ФСБ / Global Look Press
Фото: ФСБ / Global Look Press

Сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, они готовили теракты в республике, говорится в сообщении НАКа, поступившем в РБК.

Видео: НАК
Видео: НАК
Video

Операция проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. НАК сообщает, что боевики находились в частных домах, в ходе операции территорию, прилегающую к ним, оцепили. «Им [боевикам] было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра места перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. При проведении операции потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было, мирные жители не пострадали, сообщает НАК.

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Источники «Интерфакс-Юг» ранее передавали, что перестрелка, завязавшаяся между группой боевиков и силовиками, происходит на улице Победы в Назрани. Прилегающая к месту столкновения территория была заблокирована.

В мае спецоперация проводилась в ингушском городе Сунжа, в результате были убиты два боевика. По данным НАКа, они планировали теракты в республике. Боевики находились в одной из хозяйственных построек на окраине города, территория вокруг нее была оцеплена. В ходе операции произошла перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов. Позже силовики обнаружили оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

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Автор: Мария Лисицына
Теги: КТО, контртеррористическая операция, Ингушетия, НАК
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