В ВОЗ предостерегли Россию от новых карантинных ограничений из-за COVID

Мелита Вуйнович (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

России нужно приложить усилия, чтобы избежать повторения весенних ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает Forbes.

По ее словам, локдауна следует избегать, тем более сейчас реакция на COVID-19 не такая, как в начале 2020 года. «Мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что серьезные ограничения не только негативно влияют на экономику, но и мешают лечить болезни сердца, онкологические заболевания, диабет и частично парализуют работу системы здравоохранения. Кроме того, продолжительная самоизоляция, закрытые организации влияют на психику, подчеркнула Вуйнович.

«Длинный локдаун влияет на психику — мы еще будем потом бороться с этими последствиями», — сказала она