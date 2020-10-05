ВОЗ не исключила 780 млн инфицированных COVID-19 в мире

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Количество жителей Земли инфицированных коронавирусом SARS-СoV-2 может в 20 раз превышать число реально установленных диагнозов COVID-19, в общей сложности носителями коронавируса сейчас являются около 10% населения планеты.

Об этом, как сообщает Bloomberg, на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.

«Наши текущие наилучшие оценки говорят нам, что около 10% мирового населения могло быть заражено этим вирусом», — сказал Райан, уточнив, что привел не самые пессимистичные оценки.

По его мнению, «подавляющее большинство людей в мире остаются в опасности», пандемия будет развиваться, но существуют инструменты для подавления передачи инфекции другим людям и спасения жизней.

Учитывая, что сейчас в мире проживает около 7,8 млрд человек, речь может идти о 780 млн инфицированных. Сейчас, по данным ВОЗ, официально диагностированы 35 млн случаев заражения SARC-CoV-2.

Рост заболеваемости, отметил Райан, наблюдается в Юго-Восточной Азии, в Европе и восточном Средиземноморье наблюдается рост смертности, в то время как ситуация в Африке и Западной части Тихого океана была «более позитивной».

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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