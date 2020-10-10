Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 37 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 1 млн за два дня. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии — на эти три страны приходится более половины всех случаев коронавируса

Фото: Liang Sen / Xinhua / Global Look Press

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 37 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заболевших стало больше за два дня: отметка 36 млн была пройдена 8 октября.

В первую тройку стран по числу случаев заражения входят США (7,68 млн), Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн).

Россия по этому показателю занимает четвертое место (1,28 млн). За последние сутки в ней выявили 12,8 тыс. новых заболевших COVID-19 — это второй рекорд за последние два дня. Он выше, чем пиковое значение, которое страна прошла в мае.