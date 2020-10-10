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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 37 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 1 млн за два дня. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии — на эти три страны приходится более половины всех случаев коронавируса
Фото: Liang Sen / Xinhua / Global Look Press
Фото: Liang Sen / Xinhua / Global Look Press

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 37 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На 1 млн заболевших стало больше за два дня: отметка 36 млн была пройдена 8 октября.

В первую тройку стран по числу случаев заражения входят США (7,68 млн), Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн).

Россия по этому показателю занимает четвертое место (1,28 млн). За последние сутки в ней выявили 12,8 тыс. новых заболевших COVID-19 — это второй рекорд за последние два дня. Он выше, чем пиковое значение, которое страна прошла в мае.

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Фото:Hannah McKay / Getty Images

В десятку стран по числу заразившихся также вошли:

  • Колумбия (894 тыс.);
  • Аргентина (871 тыс.);
  • Испания (861 тыс.);
  • Перу (843 тыс.);
  • Мексика (810 тыс.);
  • Франция (732 тыс).
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Число смертей от коронавируса в мире достигло 1,069 млн. Больше всего людей скончались от COVID-19 в США — 214 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (149,6 тыс.) и Индия (107,4 тыс.).

Россия по числу смертей от коронавируса находится на 13-м месте в мире. С 29 сентября в ней ежедневно регистрируют более 100 летальных исходов. За последние сутки в стране умерли 197 человек с COVID-19, общее число жертв достигло 24,4 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор
Виктория Полякова
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