Вице-премьер Борисов нашел позитивный момент в аварии «Союза»

По словам Юрия Борисова, пилотируемые пуски будут прекращены до установления причин аварии. Вице-премьер также пообещал не скрывать данные от NASA

Юрий Борисов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Авария при старте космического корабля «Союз МС-10», которому после отказа второй ступени ракеты-носителя не удалось выйти на орбиту, это «неприятная ситуация», но она доказала надежность сработавшей впервые с 1983 года системы аварийного спасения (САС), заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы развития космической отрасли.

​«Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что, собственно, очень важно», — отметил Борисов, передает корреспондент РБК.

Вице-премьер пояснил, что САС была задействована на 123-й секунде полета и отработала в штатном режиме, обеспечив спасение экипажа «Союза МС-10» в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

До настоящего времени единственным случаем, когда САС спасла экипаж «Союза», был запуск 26 сентября 1983 года. В тот день с Байконура должна была стартовать ракета-носитель «Союз-У», которой предстояло вывести в космос пилотируемый корабль «Союз-Т-10-1», доставив на орбитальную станцию «Салют-7» новый экипаж в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова. Незадолго до старта произошло возгорание топлива ракеты-носителя, однако благодаря САС капсулу с космонавтами удалось спасти — она была отстрелена за несколько секунд до разрушения ракеты-носителя и приземлилась в 4 км от места аварии.​ Оба космонавта благополучно пережили аварию, каждый из них позднее еще трижды слетал в космос.

Точные причины случившегося в октябре 2018 года, по словам Борисова, еще предстоит установить аварийной комиссии «Роскосмоса», пока ясно лишь, что проблемы возникли при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя. Вице-премьер заверил, что российские власти не будут скрывать данные расследования от США.

«Я думаю, что американская сторона с пониманием отнесется в этой ситуации. Мы, естественно, не будем скрывать причины. Не принято в такой ситуации. Потому вы знаете, что сегодня практически только Россия обеспечивает доставку экипажей на Международную космическую станцию. Конечно, они обязаны знать и мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии», — сказал Борисов.