«Согласие» назвало рекордной потенциальную выплату по страховке за «Союз»

Полет «Союза» к МКС был застрахован в компании «Согласие». Если авария с ракетой-носителем будет признана страховым случаем, выплаты по ней могут быть рекордными, заявили в компании

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В случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Об этом РБК сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие», выступающей страховщиком рисков при запуске корабля.

«Если данное событие будет признано страховым, то оно станет первым страховым случаем в новейшей истории российского страхования с пилотируемым космическим кораблем. Выплата по нему, возможно, будет одной из самых крупных за последние десятилетия», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора СК «Согласие» Майи Тихоновой.

Она также отметила, что риски по этому договору «перестрахованы в высокорейтинговых страховых и перестраховочных компаниях России и Запада».

Страховой договор, заключенный с «Роскосмосом», включает риски утраты, повреждения, полной гибели и прерванного зажигания, а объектами страхования служат ракета-носитель «Союз ФГ» и транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-10», уточнили в «Согласии». Лимит ответственности страховщика составляет 4,66 млрд руб. Сейчас страховая компания изучает обстоятельства аварии.

Утром 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур произошла авария. Экипаж совершил аварийную посадку, космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали.

По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателей второй ступени из-за плохого крепления блоков.

В «Роскосмосе» причиной аварии назвали «нештатную ситуацию». Для расследования обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее СК «Согласие» страховала риски при запусках ТПК «Союз ТМА-20» в марте 2016-го и ТПК «Союз МС-04» в апреле 2017 года.​