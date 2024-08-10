Росстат оценил естественную убыль населения

В первом полугодии 2024 года естественная убыль населения составила 321,5 тыс. человек по сравнению с 272,5 тыс. в прошлом году, следует из данных ведомства

В России в январе-июне 2024 года естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 321,5 тыс. человек, следует из данных Росстата. За тот же период прошлого года этот показатель был 272,5 тыс.

Число умерших выросло до 921,1 тыс. в первом полугодии по сравнению с 888,7 тыс. в прошлом году. Число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в январе-июне 2023-го этот показатель составлял 616,2 тыс.).

Количество браков снизилось, как и количество разводов — 359,6 тыс. против 371,1 тыс. и 317,9 тыс. против 334 тыс. соответственно.

По данным Росстата, численность населения страны по состоянию на июль составила 146,1 млн человек.

Владимир Путин в 2023 году называл демографическую ситуацию в России сложной. В новом майском указе Путина содержатся такие цели, как повышение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (эта цель была в прежней версии и сохранилась) и до 81 года к 2036 году.