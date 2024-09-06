Останина предложила провести «специальную демографическую операцию»

В России нужно провести специальную демографическую операцию, заявила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на полях Восточного экономического форума.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила Останина.

По ее словам, подобно социальной политике, демографическая должна иметь свой предмет. В условиях отсутствия таковой было принято решение обратиться в правительство по итогам сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов, уточнила Останина.

Депутат полагает, что начинать надо с молодых семей, не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже присутствуют. «Опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет», — посетовала Останина.

Впервые депутат озвучила концепцию «демографической спецоперации» в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ), 3 сентября. Тогда она отметила, что коэффициент рождаемости в России составляет всего 2,17. Цель «операции» — добиться 51% многодетных семей среди российского населения. По ее мнению, в каждой семье должно быть от четырех до пяти детей.

В Кремле коэффициент рождаемости 1,4 посчитали «страшно низким». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот показатель является катастрофическим для будущего нации. Он назвал многодетных матерей героями и призвал обращать внимание на таких героев «среди нас».