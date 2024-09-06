Останина предложила провести «специальную демографическую операцию»
В России нужно провести специальную демографическую операцию, заявила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на полях Восточного экономического форума.
«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — отметила Останина.
По ее словам, подобно социальной политике, демографическая должна иметь свой предмет. В условиях отсутствия таковой было принято решение обратиться в правительство по итогам сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов, уточнила Останина.
Депутат полагает, что начинать надо с молодых семей, не забывая, что надо поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже присутствуют. «Опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет», — посетовала Останина.
Впервые депутат озвучила концепцию «демографической спецоперации» в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ), 3 сентября. Тогда она отметила, что коэффициент рождаемости в России составляет всего 2,17. Цель «операции» — добиться 51% многодетных семей среди российского населения. По ее мнению, в каждой семье должно быть от четырех до пяти детей.
В Кремле коэффициент рождаемости 1,4 посчитали «страшно низким». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот показатель является катастрофическим для будущего нации. Он назвал многодетных матерей героями и призвал обращать внимание на таких героев «среди нас».
Суммарный коэффициент рождаемости отражает среднее число детей, которое родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода (от 15 до 50 лет). В России по итогам прошлого года он составил 1,41 и стал минимальным за последние 17 лет. Тогда, в 2006 году, коэффициент рождаемости опустился до 1,31. Абсолютный антирекорд в новейшей истории России — 1,16 (1999 год). Максимальный показатель зафиксировали в 2015 году — 1,78.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов