МВД решило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

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Будущие водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке для получения прав, однако его оставят для мотоциклистов. МВД подготовило новый регламент проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, проект приказа о его утверждении опубликован на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан «с учетом изменений правил проведения экзаменов, предусматривающих проведение практических экзаменов на легковых, грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств только в условиях реальной дорожной обстановки».

«Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов», — говорится в документе.