Кабмин утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил экзамена на водительские права. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, исключен практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством. Теперь, чтобы получить права, будет необходимо сдать один получасовой практический экзамен, состоящий из элементов «площадка» и «город».

В рамках обновленного экзамена, в начале экзаменатор проверит базовые навыки вождения, которые теперь можно сделать как на специальной площадке автошколы, так и на тупиковой улице. Тем не менее, это не отменяет требования к автошколам иметь учебную площадку.

После этого экзаменатор направит кандидата на улицы, причем, по новым правилам, заранее будет публиковаться только список улиц, которые могут войти в маршрут. Сегодня же кандидаты могут заранее обкатать улицу, на которой позднее будут сдавать экзамен.