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В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Экзаменационный этап «площадка» при сдаче на права отнимает слишком много времени у сотрудников ГИБДД и при этом повторяет аналогичный внутренний экзамен автошкол, заявил заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин. Его слова цитирует ТАСС.

«Площадка» занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», — сказал Понарьин. По его словам, задача ГИБДД — оценить, как претендент на получение водительских прав управляет машиной в реальных условиях.

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении в правительстве.

В марте 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что «площадка» в рамках экзамена на права не будет отменена никогда. По его мнению, пока курсант не научится ездить на закрытой территории, его нельзя пускать на дороги общего пользования.

Теги: экзамен на права, ГИБДД, вождение
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