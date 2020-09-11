Детский омбудсмен не поддержала законопроект с запретом однополых браков

Поправки в Семейный кодекс, подготовленные под руководством сенатора Елены Мизулиной, не получили одобрения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Критики законопроекта назвали его противоречащим Конституции

Анна Кузнецова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Детский омбудсмен Анна Кузнецова дала отрицательное заключение на законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс, разработанный группой законодателей под руководством сенатора Елены Мизулиной. Это следует из ответа аппарата Кузнецовой на соответствующий запрос, документ предоставил РБК юрист Максим Оленичев, работающий с ЛГБТ-группой «Выход».

«Таким образом, Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребенка», — пояснил юрист.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Госдумы и Общественной палаты.

Законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс был представлен в Государственную думу 14 июля. Его авторы — семь сенаторов, первым среди них указана Елена Мизулина. Законопроект, в частности, предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, а также ряд норм, направленных на закрепление «семейных ценностей», например, внесение в кодекс запрета на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, запрет на усыновление детей такими семьями и так далее.