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Детский омбудсмен не поддержала законопроект с запретом однополых браков

Поправки в Семейный кодекс, подготовленные под руководством сенатора Елены Мизулиной, не получили одобрения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Критики законопроекта назвали его противоречащим Конституции
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Детский омбудсмен Анна Кузнецова дала отрицательное заключение на законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс, разработанный группой законодателей под руководством сенатора Елены Мизулиной. Это следует из ответа аппарата Кузнецовой на соответствующий запрос, документ предоставил РБК юрист Максим Оленичев, работающий с ЛГБТ-группой «Выход».

«Таким образом, Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребенка», — пояснил юрист.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Госдумы и Общественной палаты.

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
Общество
Фото: Rick Bowmer / AP

Законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс был представлен в Государственную думу 14 июля. Его авторы — семь сенаторов, первым среди них указана Елена Мизулина. Законопроект, в частности, предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, а также ряд норм, направленных на закрепление «семейных ценностей», например, внесение в кодекс запрета на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, запрет на усыновление детей такими семьями и так далее.

Сотрудникам органов опеки также предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Также авторы законопроекта предлагают запретить возможность отмены усыновления спустя три года после его оформления.

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
Общество
Фото: Rick Bowmer / AP

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Семейный законопроект Мизулиной получил серию негативных оценок от правозащитников и других законодателей. В частности, против него выступила замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, занимающаяся разработкой законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Предложения Мизулиной она назвала бездумными, указав, что они ставят под удар всю работу с неблагополучными семьями. «Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, «детей-маугли» может стать гораздо больше», — оценила она предложение сенаторов.

Также негативно она высказалась и об идее закрепить запрет на браки между людьми одного пола в Семейном кодексе. По ее словам, поправки в Семейный кодекс фактически перечеркивают статью Конституции о равных правах и открывают дорогу разным формам дискриминации. Депутат отметила, что в нынешней редакции Семейного кодекса уже есть 12-я статья, в соответствии с которой «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

«Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек (нем.). — РБК)», — пояснила свою позицию Пушкина.

Пушкина увидела риск для детей «родителей-тиранов» из-за закона Мизулиной
Политика
Оксана Пушкина

О том, что законопроект Мизулиной противоречит Конституции, было сказано и в заключении группы юристов, работающих с незащищенными группами населения, среди которых был и Максим Оленичев. По мнению юристов, авторы законопроектов основываются «на ошибочном толковании норм права», а их проекты «не соответствуют требованиям Конституции и международным правовым обязательствам». Если поправки будут приняты, новые законы могут сильно ухудшить положение россиян из социально уязвимых групп населения.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: Елена Мизулина, однополые браки, детский омбудсмен
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