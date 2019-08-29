Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Основатель Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать по четыре часа в день не более трех дней в неделю. При этом еще в апреле Ма называл благословением работу по 12 часов в день на шестидневке

Джек Ма (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Ма выразил мнение, что люди должны работать всего три дня в неделю по четыре часа в день. По его словам, этого можно добиться благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования.

«В течение следующих 10–20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы », — заявил он.

Примером того, как новые технологии дают человеку больше свободного времени, Ма назвал электричество. По его словам, благодаря электричеству у людей появилось время для того, чтобы вечером пойти в караоке или на дискотеку, а искусственный интеллект даст людям больше времени для того, чтобы получать удовольствие от того, что они люди.