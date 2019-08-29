Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,71 -0,09 EUR Бирж. 73,88 -0,05 Brent 60,40 -0,17% USD Нал. 67,04 66,29 EUR Нал. 74,28 73,47 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1074 -0,0001 BTC/USD Бирж. 9 475,20 -264,80 IMOEX 2 705,48 +1,05% RTSI 1 277,74 +0,87% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Пакистан объявил об испытании баллистической ракеты «Газнави» Политика, 13:16 Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине Политика, 13:14 Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью» Общество, 13:09 Какой будет осень для криптовалют. И причем здесь Трамп Крипто, 13:09 В Кремле сообщили о наблюдении за «перезагрузкой власти» на Украине Политика, 13:04 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 13:04 В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки Общество, 13:03 Как работает формат «фикс-прайс» и как на нем заработать Pro, 13:01 Отец погибшей в Турции девочки назвал дату возвращения ее тела в Россию Общество, 12:58 ЦБ заявил об обязательствах «Респекта» перед фондом дольщиков в ₽4,5 млрд Финансы, 12:54 В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом Политика, 12:51 Даниил Квят получит штраф на Гран-при Бельгии за новый мотор Спорт, 12:42 Долг «Газпрома» упал на 15%. Теперь компания должна кредиторам ₽2,56 трлн Quote, 12:32 Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Бизнес, 12:31
Бизнес ,  
0 
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать по четыре часа в день не более трех дней в неделю. При этом еще в апреле Ма называл благословением работу по 12 часов в день на шестидневке
Джек Ма (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Ма выразил мнение, что люди должны работать всего три дня в неделю по четыре часа в день. По его словам, этого можно добиться благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования.

«В течение следующих 10–20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы », — заявил он.

Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Примером того, как новые технологии дают человеку больше свободного времени, Ма назвал электричество. По его словам, благодаря электричеству у людей появилось время для того, чтобы вечером пойти в караоке или на дискотеку, а искусственный интеллект даст людям больше времени для того, чтобы получать удовольствие от того, что они люди.

При этом еще в апреле Джек Ма высказывал абсолютно другую точку зрения. Тогда он выступил в защиту сверхурочной работы, которая, по его утверждению, распространена в его компании. «Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение. Многие компании и многие люди не имеют возможности работать с девяти утра до девяти вечера. Если вы не работаете в таком режиме, когда вы молоды, то когда у вас будет еще такая возможность?» — говорил Ма.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках 108-й Международной конференции труда в Женеве заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.

Как отметил глава правительства, в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — отметил Медведев.

Общество
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Премьер добавил, что людям необходимы новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. «Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», — пояснил он.

Спустя два месяца после выступления Медведева Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Там отметили, что во всем мире наблюдается тенденция к сокращению рабочего времени, а, в свою очередь, европейские страны с наименьшей продолжительностью рабочей недели (27–40 часов) находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джек Ма, рабочая неделя
Материалы по теме
Песков отказался считать введение короткой рабочей недели вопросом Кремля
Общество
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter