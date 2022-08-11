Попов призвал изменить меру пресечения автору блога «Адские бабки»

Александра Баязитова (Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»)

Суд должен рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения арестованной журналистке Александре Баязитовой из-за проблем со здоровьем, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

«На данный момент предметом дискуссии вполне может стать мера пресечения. Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения», — сказал он.

Баязитова страдает от сахарного диабета и гипертонии, также ей поставили диагноз глаукома, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, журналистка просила суд дать ей домашний арест, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы.

Следствие пока не привело веских причин для содержания Баязитовой под стражей, считает Попов. Парламентарий отметил, что преступление, вменяемое журналистке, не является насильственным.

«Статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее зачем человека держать под стражей до суда», — заключил депутат.

Накануне Кузьминский районный суд Москвы арестовал Баязитову по делу о мошенничестве. Ей вменяют совершение преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере), журналистке грозит до 15 лет тюрьмы.

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Баязитова известна как автор блога «Адские бабки» на YouTube и других площадках. Она сотрудничала с такими изданиями, как «Коммерсантъ», «Известия» и Life. Журналистка специализируется на финансово-экономической тематике.

Следствие полагает, что Баязитова причастна к вымогательству средств у Промсвязьбанка, писал ТАСС. В ходе судебного заседания она заявила, что не понимает сути предъявленных ей обвинений, и подчеркнула, что лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и фрилансер.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что дело Баязитовой связано с уголовным производством в отношении администраторов Telegram-канала «Сканер». Троих администраторов этого канала арестовали 9 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Источник ТАСС заявлял, что канал раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.

В описании самого Telegram-канала сказано, что он занимается «мониторингом коррумпированных чиновников». По состоянию на 10 августа на Telegram-канал «Проект «Сканер» были подписаны 200 тыс. человек.

В рамках того же дела следствие попросило арестовать медиатехнолога Ольгу Архарову и специалиста по PR Инну Чурилову. По данным ВЧК-ОГПУ, всего по делу задержаны шесть человек, которые администрировали Telegram-каналы «Сканер», «Адские бабки», Riddle и «Финансовый караульный».