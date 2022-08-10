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Пригожин исключил связь ареста редакторов «Сканера» с работой «Патриота»

Пригожин заявил о сотрудничестве «Патриота» со следствием по делу редакторов «Сканера»
По словам Пригожина, арест администраторов канала «Сканер» не связан с работой медиагруппы «Патриот», обысков на ее территории не было, но группа сотрудничает со следствием
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Арест трех администраторов Telegram-канала «Сканер» не связан с работой медиагруппы «Патриот», никакие обыски на территории холдинга не проходили, заявил РБК бизнесмен Евгений Пригожин.

«Я являюсь главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», и в мои обязанности не входит контроль текущей ее деятельности, а лишь ее идеологический вектор. Однако, безусловно, я разобрался в данной ситуации и могу сказать следующее: во-первых, арест этих граждан не связан с деятельностью медиахолдинга, во-вторых, никакие обыски на его территории не проходили, в-третьих, служба безопасности «Патриота» активно сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию», — сказал Пригожин.

Остальные подробности не могут разглашаться в интересах следствия, добавил он. «Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо», — заключил бизнесмен.

Суд арестовал администраторов Telegram-канала «Сканер» за мошенничество
Технологии и медиа
Фото:Andy Wong / AP

Накануне Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер». По словам источника ТАСС, этот Telegram-канал раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается «мониторингом коррумпированных чиновников». По состоянию на 10 августа на Telegram-канал «Проект «Сканер» подписаны почти 200 тыс. человек.

Администраторов «Сканера» задержали по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Их фамилии — Слободенюк, Малушенко и Москвина.

Как пишет Baza, все трое были сотрудниками информационного агентства «Народные новости», которое входит в группу «Патриот». Источник «ВЧП-ОГПУ» сообщал, что в офисах «Патриота», ФАН и «Народных новостей» прошли обыски.

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