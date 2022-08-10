Суд арестовал администраторов Telegram-канала «Сканер» за мошенничество

Всех троих обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет тюрьмы. Ходатайство удовлетворили 4 августа. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что Telegram раскрывал данные силовиков и чиновников

Фото: Andy Wong / AP

Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер» по обвинению в мошенничестве в крупном размере, следует из данных картотеки суда.

Всех троих — А. С. Слободенюка, В. И. Малушенко и Е. В. Москвина обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК, им грозит до шести лет лишения свободы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что суд заключил их под стражу до 25 сентября 2022 года. «Это произошло еще 4 августа, однако широкой общественности об этом не сообщалось», — сказал собеседник агентства.

В картотеке суда говорится, что ходатайство обвинения в каждом случае удовлетворили еще 4 августа, 9 августа постановления суда вступили в силу.

При этом инстанция опубликовала текст только одного постановления, вынесенного в отношении Москвина. Текст документа по делу Малушенко готовятся обнародовать. Публиковать постановление об аресте Слободенюка запретили.

В тексте постановления в отношении Москвина говорится, что он работает «ведущим специалистом ООО «Народные новости», зарегистрированного в Санкт-Петербурге». Арестованный признал вину и просил избрать ему более мягкую меру пресечения, но суд отказал ему в этой просьбе.

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По словам собеседника ТАСС, Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается «мониторингом коррумпированных чиновников». По состоянию на 10 августа на Telegram-канал «Проект «Сканер» подписаны 200 тыс. человек.

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева, по делу о дискредитации российских Вооруженных сил. Его настоящее имя — Руслан Карпук, ТАСС называет его основателем Telegram-канала.

Дело в отношении Левиева завели по пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с искусственным созданием доказательств обвинения). По ней журналисту грозит штраф до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до десяти лет. На момент ареста блогер уже покинул Россию, его объявили в международный розыск.

Левиев также является основателем расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). Она освещала события конфликта на Украине, в том числе бои в Мариуполе, после начала российской спецоперации.

По делу Левиева проходит еще один журналист — Майкл Наки — которого также разыскивают. Статья, по которой его обвиняют, в базе МВД не указана.

«РИА Новости» 9 августа со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило о начале проведения следственных действий в отношении журналистки Александры Баязитовой. Согласно информации из открытых источников, она работала на такие издания как «Известия» и «Коммерсантъ», сейчас журналистка сотрудничает с порталом Life.ru.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что ее дело связано с производством в отношении администраторов «Сканера». Всего по делу задержано как минимум шесть человек, в том числе медиатехнолог Ольга Архарова и специалист по PR Инна Чурилова. По информации Telegram-канала, задержанные администрировали Telegram-каналы «Сканер», Riddle, «Адские бабки» и «Финансовый караульный». Источник «ВЧК ОГПУ» утверждает, что ФСБ пресекла деятельность «целой сети агентов» Службы безопасности Украины. Каналы публиковали данные о состоянии российской экономики и информацию о разработчиках технологии распознавания лиц, используемой в Москве.