Суд арестовал двух сотрудников изолятора в Истре после побега заключенных

Фото: ОМВД России по г.о. Истра

Суд арестовал до 5 октября двоих сотрудников ИВС в Истре, откуда ранее сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — сообщила Врадий.

Ранее оба сотрудника были задержаны. Их подозревают в превышении должностных полномочий, которое и привело к побегу пятерых заключенных (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). О причастности к побегу сотрудников изолятора ранее писали ТАСС и «Интерфакс».

Побег из изолятора в Истре произошел в ночь на 6 августа. Один из них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», известного как «колбасный король». Кроме него побег совершили уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, они не вооружены.