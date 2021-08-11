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АСТ и «Эксмо» подали в суд на Telegram из-за книг Кинга и Глуховского

Суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к пиратским копиям произведений
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Издательства АСТ и «Эксмо», входящие в группу «Эксмо-АСТ», подали в суд на мессенджер Telegram из-за пиратских копий книг. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Теперь Роскомнадзор обязан заблокировать доступ к книгам.

АСТ и «Эксмо» подали два иска к Telegram 20 июля, следует из картотеки Мосгорсуда. АСТ пожаловался на пиратские копии произведений «11/22/63» и «Доктор сон» Стивена Кинга, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, размещенные в мобильном приложении Telegram и Telegram-каналах. Поводом для иска «Эксмо» стало размещение в мессенджере копий книг «Ни Сы» Джен Синсеро и «Мара и морок» Лии Арден.

В обоих случаях суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование» пиратского контента в Telegram.

Как отмечает издание, это первые иски к Telegram от «Эксмо-АСТ». Раньше издательства обращались в мессенджер и в Apple и Google напрямую, добиваясь удаления пиратского контента. Однако Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет «Эксмо-АСТ» в суде) добивается внедрения технологии «цифровых отпечатков», что позволило бы удалять пиратский контент системно. Сейчас АЗАПИ старается набрать «критическую массу» судебных решений, что позволило бы блокировать Telegram за многократные нарушения, сообщил член правления ассоциации Максим Рябыко.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Весной 2019 года издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте». Поводом для разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура). «Эксмо» добивалось наложения на соцсеть штрафа. До этого суд уже обязывал Роскомнадзор заблокировать доступ к аудиокниге.

Осенью того же года газета «Ведомости» писала, что издательства, в том числе «Эксмо» и АСТ, договорились сj «ВКонтакте» о премодерации книг во время загрузки для борьбы с пиратством.

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С октября 2020 года вступили в силу новые правила для блокировки приложений, размещающих пиратский контент. Поправки коснулись, в частности, контента в приложениях для мобильных устройств. В июне в Госдуме предложили удалять ссылки на пиратские сайты без решения суда.

Автор
Елена Чернышова
АСТ Эксмо суд Telegram пиратский контент
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