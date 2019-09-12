СМИ узнали о планах «ВКонтакте» проверять книги на пиратство при загрузке

СМИ узнали о планах «ВКонтакте» проверять книги на пиратство при загрузке

Книгоиздатели договорились с «ВКонтакте» о премодерации книг во время загрузки для борьбы с пиратством — файл будут проверять по базе. По данным «Ведомостей», нововведения могут заработать на следующей неделе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» заключила антипиратский меморандум с книжными издательствами, их интернет-магазинами, а также Ассоциацией по защите прав в интернете (АЗАПИ), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на издателей, подписавших соглашение («Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес»).

По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, ежегодно соцсеть получает от издательств десятки тысяч жалоб на пиратские копии и удаляет контент. Однако, издателям приходится искать книги вручную, а часть файлов публикуют в закрытых группах. Меморандум же автоматизирует этот процесс и вводит премодерацию, заявили собеседники издания в издательствах.

Для решения проблемы в соцсети будут применять Copyright Check, система будет автоматически сравнивать файл с легальными копиями во время загрузки и не даст пользователю опубликовать книги, если данные совпадут.

Сравнивать тексты издательства будут по базе «Литрес», аудиокниги — по базе сервиса Biblio. По словам собеседников издания, премодерация не затронет ссылки, ведущие на пиратские ресурсы. Около 80% пиратских книг в соцсети распространяют именно через загрузки, контролем и сбором информации об удалении займется АЗАПИ.