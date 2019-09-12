Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины Политика, 02:26 Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 02:22 Российское отделение Amnesty International заявило о захвате своего сайта Общество, 01:48 Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Политика, 01:34 СМИ узнали о планах «ВКонтакте» проверять книги на пиратство при загрузке Технологии и медиа, 01:25 Актеру Мамонову проведут вторую операцию на сердце в четверг Общество, 01:19 В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ Общество, 00:57 Глава Минкомсвязи вынесет на госкомиссию вопрос о передаче частот для 5G Технологии и медиа, 00:50 МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами Политика, 00:22 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 00:06 Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии Политика, 00:03 Нетаньяху — РБК: «Я говорю Путину ровно то, что говорю сейчас вам» Политика, 00:01 Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение по списку «олигархов» Бизнес, 11 сен, 23:57 Apple снизила цены на старые модели iPhone в России Технологии и медиа, 11 сен, 23:52
Технологии и медиа ,  
0 
СМИ узнали о планах «ВКонтакте» проверять книги на пиратство при загрузке
Книгоиздатели договорились с «ВКонтакте» о премодерации книг во время загрузки для борьбы с пиратством — файл будут проверять по базе. По данным «Ведомостей», нововведения могут заработать на следующей неделе
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» заключила антипиратский меморандум с книжными издательствами, их интернет-магазинами, а также Ассоциацией по защите прав в интернете (АЗАПИ), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на издателей, подписавших соглашение («Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес»).

По словам главы АЗАПИ Максима Рябыко, ежегодно соцсеть получает от издательств десятки тысяч жалоб на пиратские копии и удаляет контент. Однако, издателям приходится искать книги вручную, а часть файлов публикуют в закрытых группах. Меморандум же автоматизирует этот процесс и вводит премодерацию, заявили собеседники издания в издательствах.

Для решения проблемы в соцсети будут применять Copyright Check, система будет автоматически сравнивать файл с легальными копиями во время загрузки и не даст пользователю опубликовать книги, если данные совпадут.

Технологии и медиа
Чего добились правообладатели за пять лет антипиратского закона

Сравнивать тексты издательства будут по базе «Литрес», аудиокниги — по базе сервиса Biblio. По словам собеседников издания, премодерация не затронет ссылки, ведущие на пиратские ресурсы. Около 80% пиратских книг в соцсети распространяют именно через загрузки, контролем и сбором информации об удалении займется АЗАПИ.

По данным «Ведомостей», срок соглашения — один год, а премодерация, вероятно, заработает уже на следующей неделе.

В ноябре 2018 года «Яндекс», Mail.ru и Rambler заключили антипиратский меморандум с правообладателями для того, чтобы оперативно удалять нелегальный аудио- и видеоконтент. Однако книгоиздатели в подготовке не участвовали и их интересы не учитывались.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВКонтакте, интернет-пиратство, книги
Материалы по теме
Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум
Технологии и медиа
Минкультуры определилось с наказанием за пиратские съемки в кинозалах
Технологии и медиа
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter