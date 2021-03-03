ФАС отказалась наказывать «Яндекс» и Mail.ru из-за жалоб книгоиздателей

Жалобы в ФАС направила Ассоциация защиты авторских прав в интернете. По ее мнению, «Яндекс» и Mail.ru продвигали через поисковики нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, нарушая антимонопольное законодательство

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дела в отношении «Яндекса» и Mail.ru Group из-за жалоб книгоиздателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ФАС. Факт отказа в возбуждении дел подтвердил изданию глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Именно от этой организации в ФАС поступили жалобы о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group. РБК направил запрос в ФАС.

Антимонопольщики, рассмотрев жалобы, решили, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. В ведомстве отметили, что издатели могут жаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса». Факт того, что издатели не включены в антипиратский меморандум вместе с видеосервисами, не свидетельствует о признаках дискриминации, подчеркнули в ФАС.

Рябыко сообщил изданию, что АЗАПИ будет оспаривать решения ФАС. По его словам, проверка «Яндекса» и Mail.ru Group была формальной.

В «Яндексе» поддержали решение ФАС и выразили уверенность в том, что обвинения АЗАПИ беспочвенны. В Mail.ru Group решение ФАС назвали «логичным».