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ФАС отказалась наказывать «Яндекс» и Mail.ru из-за жалоб книгоиздателей

Жалобы в ФАС направила Ассоциация защиты авторских прав в интернете. По ее мнению, «Яндекс» и Mail.ru продвигали через поисковики нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, нарушая антимонопольное законодательство
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дела в отношении «Яндекса» и Mail.ru Group из-за жалоб книгоиздателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ФАС. Факт отказа в возбуждении дел подтвердил изданию глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Именно от этой организации в ФАС поступили жалобы о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group. РБК направил запрос в ФАС.

Антимонопольщики, рассмотрев жалобы, решили, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. В ведомстве отметили, что издатели могут жаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса». Факт того, что издатели не включены в антипиратский меморандум вместе с видеосервисами, не свидетельствует о признаках дискриминации, подчеркнули в ФАС.

Рябыко сообщил изданию, что АЗАПИ будет оспаривать решения ФАС. По его словам, проверка «Яндекса» и Mail.ru Group была формальной.

В «Яндексе» поддержали решение ФАС и выразили уверенность в том, что обвинения АЗАПИ беспочвенны. В Mail.ru Group решение ФАС назвали «логичным».

На «Яндекс» и Mail.ru пожаловались за злоупотребление положением на рынке
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В меморандуме, который был подписан в ноябре 2018 года, говорится, что «Яндекс» удаляет из выдачи ссылки с нелегальным контентом во внесудебном порядке. Однако, как заметили в АЗАПИ, компания в рамках меморандума дает преференции только одной группе правообладателей — видеосервисам, а книжные издательства этим механизмом пользоваться не могут.

АЗАПИ, которая представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств, в том числе «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер», пожаловалась в ФАС на «Яндекс» и Mail.ru Group в декабре прошлого года. Тогда в ассоциации попросили выдать компаниям предписания об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением.

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В АЗАПИ говорили, что книжные издательства лишены механизма защиты своего контента, а также отмечали, что «Яндекс» продвигает через поисковую выдачу нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство. Нелегальные копии электронных и аудиокниг или ссылки на них регулярно обнаруживаются не только в поисковике, но и на других сервисах «Яндекса», утверждали в ассоциации.

ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками»
Бизнес
Фото:Максим Змеев / Reuters

В отношении Mail.ru Group АЗАПИ просила принять аналогичные меры. По ее мнению, управляя социальными сетями и сервисами «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Музыка mail», «Облако mail», компания злоупотребляет доминирующим положением, а также негативно влияет на состояние конкуренции на смежном рынке — платной дистрибуции цифрового контента.

В январе АЗАПИ направила заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекса» и Mail.ru Group в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В них говорилось, что компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили одну из статей договора ЕЭК об общих правилах конкуренции.

В пресс-службе «Яндекса» тогда заявили РБК, что в претензиях АЗАПИ нет оснований. Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин в беседе с РБК счел обращение ассоциации странным, так как вопрос взаимоотношений с АЗАПИ лежит вне плоскости антимонопольного регулирования.

Автор
Михаил Юшков
АЗАПИ Федеральная антимонопольная служба «Яндекс» Mail.ru Group
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