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Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
За почти шесть лет действия антипиратского законодательства к «ВКонтакте» подали четвертый иск. Вместо того чтобы требовать блокировки самой популярной соцсети страны, издательство «Эксмо» намерено добиться денежной компенсации
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Под угрозой блокировки

ООО «Издательство «Эксмо» подало 17 апреля иск в Московский городской суд к ООО «ВКонтакте», 19 апреля иск был принят к производству, следует из материалов суда. Иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура).

Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре на запрос РБК не ответили. В реестре нарушителей авторских прав, который ведет ведомство, «ВКонтакте» не значится.

«ВКонтакте», как и многие другие ресурсы, использует протокол HTTPS для шифрования трафика, в этом случае провайдер не может заблокировать адрес отдельной группы или страницы соцсети (он просто не видит, к какой именно странице обращается пользователь), а только весь ресурс целиком, указывает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Деньги вместо блокировки

После вынесения судом 8 апреля постановления об обеспечительных мерах, на площадке «ВКонтакте» эксперты Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы «Эксмо» в суде») не раз фиксировали наличие файлов с аудиокнигой «Темный лес», утверждает гендиректор этой организации Максим Рябыко. Поэтому АЗАПИ в рамках антипиратского законодательства подала уже иск к соцсети. Но, уверяет Рябыко, добиваться блокировки «ВКонтакте» ассоциация не планирует, она намерена потребовать наложения астрента — денежного штрафа за неисполнение должником обязательства, установленного судебным решением.

«Цель судебного штрафа — сделать экономически невыгодным неисполнение решения суда, — уточняет Рябыко. — Мы считаем, что это более эффективный и цивилизованный механизм защиты по сравнению с процедурой блокировки, к которой не стоит прибегать в случае взаимодействия с крупной площадкой».

Предварительное заседание назначено на 24 мая, на нем АЗАПИ намерена дополнить исковые требования.

Аудиокнига «Темный лес» была доступна во «ВКонтакте» еще 26 апреля, убедился корреспондент РБК. После запроса в пресс-службу соцсети файлы были удалены. Правообладатели всегда могут обратиться за защитой через форму в рамках DMCA (Digital Millennium Copyright Act — закон об авторском праве в цифровую эпоху, действующий в США), утверждает представитель «ВКонтакте».

В рамках DMCA обращаться приходится по каждому конкретному случаю, в год их число, если говорить о соцсети «ВКонтакте» и защищаемом АЗАПИ каталоге произведений, может достигать десятков тысяч, отмечает Максим Рябыко. И это касается, как подчеркивает глава АЗАПИ, именно повторного размещения ранее удаленного контента по новым ссылкам.

Четвертая попытка

С того момента, как в России в августе 2013 года заработало антипиратское законодательство, это всего лишь четвертый иск к сети «ВКонтакте», которая еще в начале 2010-х годов воспринималась как основной агрегатор нелегального контента.

Самая популярная социальная сеть страны
«ВКонтакте» — крупнейшая по аудитории социальная сеть России и второй по этому показателю интернет-ресурс после «Яндекса», следует из данных исследовательской компании Mediascope за февраль 2019 года. В том месяце на десктопах и мобильных устройствах ежедневная аудитория «ВКонтакте» достигала почти 23 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, против 24,9 млн у «Яндекса».

Первый иск был подан издательством АСТ (входит в одну группу с «Эксмо») в марте 2016 года. Предметом спора стала нелегальная копия романа Захара Прилепина «Обитель». Но уже спустя месяц производство по делу было прекращено по соглашению сторон, поскольку спорный контент был удален.

Вторым истцом в 2017 году стала компания «Музыкальное право», которой принадлежат права на песни Виктора Цоя. Ей в иске было отказано, так как фонограммы произведений исполнителя были удалены еще до подачи искового заявления. Третий иск, в котором соцсеть была одним из соответчиков, поступил в 2018 году от Виктории Ворониной. Она утверждала, что она является автором и владельцем исключительных прав на ряд песен, которые были размещены в интернете без ее согласия. Но в ходе судебного разбирательства выяснилось, что истица передала права на музыкальные произведения другому лицу. Суд в удовлетворении иска Ворониной отказал, но обязал сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» удалить одну песню Ворониной — «Сударь».

Нелегального контента во «ВКонтакте» стало в разы меньше, чем было, к примеру, в начале 2010-х, а лицензионный, наоборот, вырос, считает Карен Казарян.

Автор: Мария Истомина
Теги: «Эксмо», «ВКонтакте», правообладатели
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