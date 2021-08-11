Лысенко объяснила необходимость диспансеризации после COVID

«Для первичного скрининга для пациентов, перенесших COVID, акценты расставлены абсолютно корректно и верно. Именно на те показатели, которые могут пострадать в ходе перенесенного заболевания», — прокомментировала РБК перечень исследований главный врач городской клинической больницы № 52 (с марта 2020 года работает с COVID-пациентами), член Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Марьяна Лысенко.

«Это оценка и воспалительных маркеров, оценка функциональных возможностей легких после перенесенного заболевания. Это расширенные биохимические показатели крови, которые выявляют печеночную, сердечную, почечную недостаточность, состояние свертывающей системы крови. То есть это достаточно широкий спектр обследований», — добавляет главврач.

По словам Лысенко, перенесшим коронавирусную инфекцию «очень важно в дальнейшем следить за своим здоровьем и делать акценты на тех показателях, которые вошли в программу расширенной диспансеризации». «COVID — совсем не безопасная история даже для людей, которые перенесли его бессимптомно, — объясняет главврач. — Мы, к сожалению, сейчас узнаем все новые и новые последствия, которые трансформируются в хронические заболевания, в том числе и у людей, которые были здоровы перед перенесенной инфекцией».

Опасный COVID

Вариантов заболеваний и осложнений, которые могут возникнуть у переболевших коронавирусной инфекцией, много, говорит Лысенко. При этом, по ее словам, связи с возрастом, а также с тем, как пациент перенес заболевание, нет. «Сейчас невозможно прогнозировать, кто и как перенесет это заболевание и какие последствия возникнут у людей, тяжело или легко перенесших COVID. Конечно, люди, которые прошли через искусственную вентиляцию легких или реанимацию, естественно, в целом восстанавливаются тяжелее, чем пациенты, которые болели нетяжело. Но возникновение впервые разнообразных хронических заболеваний и у тех, и у других пациентов вне зависимости от возраста абсолютно вероятно», — объясняет главврач.

По словам Лысенко, COVID дает осложнения не только на легкие, но и на другие жизненно важные органы. «Это не только легкие, как мы полагали в самом начале, особенно для тех пациентов, которые перенесли тяжелую вирусную пневмонию. Это и поражение почек, и аутоиммунные заболевания, в том числе аутоиммунное поражение сердца. И проблемы, затрагивающие систему крови, в том числе изменения сосудистой стенки, которые могут привести к серьезным сосудистым катастрофам, таким как инфаркт и инсульт, — говорит она. — Кроме того, даже у молодых людей возникают расстройства психики, невозможность сконцентрироваться, вернуться к рабочей, повседневной жизни, нарушается сон. Это все тоже сосудистые проявления».

Говоря о постковидном синдроме (в западной терминологии COVID long), главврач пояснила, что речь идет о заболеваниях, которые выявляются у переболевших коронавирусной инфекцией впервые. «Для медицинского сообщества это крайне важно — отследить именно впервые возникшие заболевания, особенно которые могут привести потом к хронизации процесса и дальнейшей если не инвалидизации, то по крайней мере необходимости человеку очень плотно общаться с медицинским сообществом, болеть, принимать постоянно какие-то препараты», — объясняет она.

«Даже для людей, которые нетяжело переболели, очень важно в дальнейшем следить за своим здоровьем, — говорит Лысенко. — Однозначно, после COVID нужно наблюдаться, по крайней мере пройти расширенную диспансеризацию».

Главврач добавила, что проходить обследование следует через «месяц-два» после перенесенного заболевания. «Если человек не имеет каких-то симптомов, которые его настораживают, нет явных нарушений здоровья, то целесообразно подождать хотя бы месяц-два до того момента, как ранние последствия заболевания нивелируются самим организмом. Соответственно, если что-то беспокоит, нужно обращаться к врачу немедленно, невзирая на то, сколько времени прошло с момента окончания заболевания», — посоветовала она.

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