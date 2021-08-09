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В парках Москвы будут обследовать на осложнения после COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Павильоны «Здоровая Москва», переведенные в конце июня в режим работы по вакцинации от коронавируса, вернутся в привычный формат работы с 9 августа, акцент в их работе будет сделан на выявление последствий COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители города, которые перенесли COVID-19, смогут пройти в этих павильонах ряд бесплатных исследований.

Это спирометрия (исследование дыхательной системы), биохимический анализ крови, тест с шестиминутной ходьбой при наличии жалоб на одышку или отеки, определение концентрации Д-димера (маркера свертываемости крови) для тех, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой форме. Кроме того, врач может выписать направление на рентгенографию органов грудной клетки (само обследование проведут в поликлинике).

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Фото:Игорь Маслов / РИА Новости

По словам Собянина, за то время, пока павильоны работали как пункты вакцинации, они выполнили свою задачу: более 560 тыс. жителей города сделали в них прививку первым компонентом вакцины, еще 8 тыс. москвичей прошли вакцинацию однокомпонентным «Спутник Лайт». «Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей», — резюмировал мэр.

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В Москве действуют 45 павильонов «Здоровая Москва», их местоположение можно найти на карте.

В конце июля Собянин заявил о прохождении Москвой пиковых показателей ежедневно выявляемых больных COVID-19 и спрогнозировал дальнейшее улучшение ситуации.

По данным на 8 августа, за сутки в Москве заболел COVID-19 2761 человек, умерли 63 человека. За все время распространения эпидемии в городе заболели 1,52 млн, умерли 26 189 человек.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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