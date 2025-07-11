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Реновация Москвы ,  
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Собянин рассказал о домах, задумывавшихся до того, как придет коммунизм

Собянин: в программу реновации войдет стареющая жилая застройка
Сюжет
Реновация Москвы
Многие 9- и 12-этажные дома «еще хуже хрущевских пятиэтажек» с точки зрения безопасности, заявил Собянин. Он сообщил, что стареющую жилую застройку будут включать в программу реновации постепенно
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Москвы будут поэтапно включать стареющую жилую застройку в программу реновации, заявил «РИА Новости» мэр Сергей Собянин. По его словам, чтобы «город был всегда вечно молодым и современным», застраивать промзоны или свободные площадки недостаточно, нужно заниматься также «морально и физически устаревшим жилфондом».

«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30–40–50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — сказал мэр.

Собянин отметил, что с точки зрения безопасности конструкций многие 9- и 12-этажные дома «еще хуже хрущевских пятиэтажек», поэтому власти думают о работе и над этой категорией. В пятиэтажках «просто жить невозможно», но представить, что они рухнут, довольно сложно, добавил мэр.

В странах Запада вопрос со старым жильем решается иначе, заявил Собянин: «Признали аварийным дом, всех выселили, до свидания». Если такой подход применить в Москве, это приведет к «градостроительному хаосу», считает он: «Точечно то тут, то там начнут выселять дома, переселять, как раньше говорили, за 101-й километр. Так не должно быть».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году, она проходит в три этапа, последний из которых должен завершиться в 2023-м. Всего в программу включено 5175 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м.

Изначально реновация была направлена на снос «морально и физически устаревших» пятиэтажек, но позже власти начали отмечать, что срок эксплуатации более высоких домов — девятиэтажек 1960–1970-х годов постройки — тоже подходит к концу.

По данным столичного департамента градостроительной политики на апрель 2025-го, было начато расселение свыше 1,2 тыс. старых домов, 612 из них снесли. В 89 районах Москвы построили около 6 млн кв. м жилья, сообщал в июне заммэра Владимир Ефимов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Собянин Москва реновация жилые дома
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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