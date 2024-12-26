Путин подписал закон о новых правилах переселения в Москве по реновации

При согласии собственников квартир с четырьмя и более комнатами им предложат при реновации несколько объектов, в том числе в других районах Москвы. По словам Собянина, завершение программы ожидается к 2032 году

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Собственники и наниматели четырехкомнатных и больших квартир в Москве при их согласии смогут получить несколько равнозначных жилых помещений, в том числе в других районах, в рамках программы реновации, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона.

«Если при переселении жителей из многоквартирного дома, включенного в программу реновации, отсутствует возможность предоставления собственнику жилого помещения или нанимателю жилого помещения, состоящего из четырех и более комнат, одного равнозначного жилого помещения... с их письменного согласия может быть предоставлено несколько жилых помещений», — говорится в законе.

Также, согласно документу, в случае письменного согласия собственника или нанимателя «равнозначное жилое помещение может быть предоставлено в многоквартирном доме, расположенном в ином районе города Москвы».

Данные меры вступят в силу 1 января 2025 года.

Программу реновации Москвы утвердили в 2017 году. По состоянию на август 2024-го в нее попало более 5 тыс. домов, большая часть которых — хрущевки, возведенные по типовым проектам с 1957 по 1968 год. Мэр Сергей Собянин отмечал , что сроки эксплуатации девятиэтажек 1960–1970-х годов тоже скоро закончатся.

По данным столичной мэрии, к середине сентября в стадии проектирования и строительства находилось 464 новостройки. Тогда же Собянин анонсировал расширение программы «в арифметической прогрессии». Участники реновации безвозмездно получают взамен современное жилье с отделкой в новостройках. Ожидается, что новые квартиры смогут получить свыше 1 млн москвичей. По словам Собянина, завершение проекта планируется к 2032 году, но он не исключает ее продления. «Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. При этом мнение жителей будет здесь, конечно, главным», — говорил мэр.