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Реновация Москвы ,  
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Собянин заявил о скором конце сроков эксплуатации девятиэтажек 1960–70-х

Сюжет
Реновация Москвы
В нынешнем виде программа реновации завершится в 2032 году, заявил Собянин. Он отметил, что программа станет постоянно действующей, и напомнил, что скоро подойдет к концу срок эксплуатации девятиэтажек
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

В 2032 году предполагается завершение проекта реновации Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин, представляя депутатам Мосгордумы проект развития столицы.

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году, но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее наоборот — перед нами встанут еще более сложные задачи», — сказал Собянин.

Он отметил, что подходят к концу сроки технической эксплуатации 9–12-этажных домов 1960–1970 годов постройки, которые по своему качеству иногда еще хуже пятиэтажек, которые сегодня сносятся. «Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. При этом мнение жителей будет здесь, конечно, главным», — подчеркнул мэр.

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Фото:АГН «Москва»

Программа реновации Москвы была утверждена в 2017 году. К августу 2024-го в нее включили свыше 5 тыс. домов, в основном возведенных по типовым проектам с 1957 по 1968 год — хрущевок.

Взамен квартир в ветхих домах участники реновации бесплатно получают современное жилье с готовой отделкой в новостройках в своем районе. Планируется, что новые квартиры по этой программе получат более 1 млн москвичей.

К середине сентября в Москве по программе реновации в стадии проектирования и строительства находились 464 новостройки, сообщала мэрия. Из них проектировались 244 жилых объекта общей площадью 4,8 млн кв. м, еще 220 объектов площадью 4,3 млн кв. м строились. В том же месяце Собянин говорил о планах расширить программу «в арифметической прогрессии».

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Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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