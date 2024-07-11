ФСБ сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Майкопе

Выходец из одной из стран Центрально-Азиатского региона планировал совершить теракт в «культовом» православном храме в Майкопе, но был задержан оперативниками ФСБ, сообщили в спецслужбе. Возбуждено дело по статье о теракте

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ФСБ предотвратила террористическую атаку члена запрещенной в России международной террористической организации, выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона на православный храм в Адыгее. Об этом сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина «готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства».

В ФСБ уточнили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео и позднее выложить кадры в интернет. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

В ходе обыска у задержанного обнаружили и изъяли запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено дело по статье о теракте (ст. 205 УК России, до 20 лет тюрьмы).

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 40 человек пострадали, еще два десятка были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников.

Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков. Среди убитых террористов были двое братьев Омаровых, Осман и Адиль. В Верховном суде Дагестана РБК сообщили, что организатором преступной группы был Омаров О.М. Следственный комитет после нападений в республике завел уголовное дело о теракте, по нему были арестованы три человека. Магомеда Омарова — отца террористов — после теракта уволили с поста главы Сергокалинского района, исключили из «Единой России» и арестовали на два месяца по обвинению в отмывании денег и мошенничестве.