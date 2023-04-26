Совфед одобрил пожизненное наказание за госизмену

Совфед одобрил закон о пожизненном сроке за госизмену и ужесточении наказания за терроризм

Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Совет Федерации одобрил поправки о введении пожизненного лишения свободы за госизмену. Согласно действующей редакции Уголовного кодекса, максимальное наказание по ст. 275 — лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Максимальное наказание по ст. 205 УК (террористический акт) вырастет с 15 до 20 лет тюрьмы; по ст. 361 УК (акт международного терроризма) будет грозить от 12 лет до пожизненного лишения свободы; по 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем) — от 10 до 15 лет тюрьмы.

Минимальная ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм вырастет с пяти до семи лет лишения свободы, за содействие террористической деятельности — с десяти до 12 лет.

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