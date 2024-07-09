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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Меликов прибыл в Сергокалинский район для обсуждения терактов 23 июня

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Меликов прибыл в Сергокалинский район для обсуждения терактов 23 июня
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Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл с рабочим визитом в Сергокалинский район, чтобы обсудить теракты в Дербенте и Махачкале, которые произошли 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрация республики.

«Прямо сейчас: Сергей Меликов в Сергокалинском районе. <...> Планирует встретиться с активом муниципалитета для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с трагическими событиями в Махачкале и Дербенте 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Свою поездку в этот район глава Дагестана анонсировал на прошлой неделе на встрече с журналистами, уточнили в пресс-службе.

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23 июня в Дербенте и Махачкале террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших. Среди нападавших были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль Омаровы.

В результате терактов погибли 22 человека — 17 сотрудников полиции и пятеро гражданских. В республике 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура.

Магомеда Омарова арестовали 24 июня. Он был задержан по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Помимо экс-главы района были арестованы еще пять его сыновей — Муртазаали, Исамагомед, Иса, Адилпаша и Омар. Как и отца, их обвинили в мелком хулиганстве и тоже арестовали на 10–13 суток. Они уже отбыли наказание.

Затем Омарова-старшего повторно задержали по делу об отмывании денег.

Теги
Сергей Меликов Дербент Махачкала теракт
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