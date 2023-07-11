Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Для белгородской теробороны закупят несколько сотен единиц оружия Политика, 01:18
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Ученые оценили потенциал лечения рака с помощью коронавируса Общество, 01:00
Школьники из России выиграли четыре медали на олимпиаде в ОАЭ Общество, 00:58
Кадыров заявил о контроле российской армии над Клещеевкой Политика, 00:40
Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом Общество, 00:33
Начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов Общество, 00:00
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«НХЛ ущемлен». Вратарь сборной угодил в очередной скандал Спорт, 00:00
Правительство одобрило льготный НДС для детских пеленок и автокресел Бизнес, 00:00
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 10 июл, 23:40
«Роскосмос» открыл новый набор в отряд космонавтов Технологии и медиа, 10 июл, 23:37
В «дочке» ОАК сменился глава на фоне ситуации с Ил-96 для AirBridgeCargo Бизнес, 10 июл, 23:09
Госдеп исключил раскол в союзниках из-за кассетных боеприпасов для Киева Политика, 10 июл, 22:52
Столтенберг сообщил о согласии Эрдогана на членство Швеции в НАТО Политика, 10 июл, 22:45
Общество ,  
0 

Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом

Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом
Из-за летней жары 2022 года в Европе погибли скончались свыше 60 тыс. человек — в основном, это пожилые женщины из средиземноморских стран
Мужчина во время жары в Неаполе, Италия
Мужчина во время жары в Неаполе, Италия (Фото: Ciro De Luca / Reuters)

Европейские ученые выяснили, что в прошлом году из-за сильной жарой летом в Европе погибли более 61 тыс. человек, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые из Испании, Швейцарии и Франции проанализировали данные Евростата по 35 странам и выявили 61672 случая смерти из-за жары в период с 30 мая по 4 сентября 2022 года — этот сезон был признан самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

Однако это не рекордное количество — например, в 2003 году летом и в сентябре избыточная смертность составила более 71 тыс. человек. После этого было принято решение разработать стратегию адаптации лиц из групп риска (пожилые люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, женщины, лица в неблагоприятной жизненной ситуации) к повышению температуры, но пока их эффективность под вопросом.

В Италии, Испании, Франции и Германии летом 2022-го наблюдались самые высокие показатели смертности из-за жары. Более подвержены риску женщины (число смертей на 63% больше, чем у мужчин), особенно в возрастной категории 80+ лет У мужчин высокая смертность наблюдалась в категории 0-64 лет.

Текущим лето также фиксируются рекордно высокие температуры. В июле уже трижды были побиты исторические максимумы по средней температуре на планете. 7 июля она достигла 17,23 градуса Цельсия согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США. 3 июля этот показатель достиг 17 градусов, а на следующий день — 17,18 градуса Цельсия. Эти цифры стали рекордными для своих дат. Потепление в этом году связано в том числе с таким явлением, как Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Читайте на РБК Pro
Что делать, если ребенок не знает, куда поступать после школы
Какие проблемы могут создать китайские поставщики
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Yahoo была главной IT-компанией мира и рухнула. Теперь она готовит IPO

В ноябре прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад». В марте климатологи из ООН призвали как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата, чтобы предотвратить срабатывание «климатической бомбы».

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
глобальное потепление жара Европа смертность
Материалы по теме
Синоптик предупредил москвичей о самом холодном дне лета за 75 лет
Общество
Берлин заявил, что мир движется к пропасти из-за глобального потепления
Политика
Климатологи оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за смены климата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter