Ученые заявили о 61 тыс. погибших из-за жары в Европе прошлым летом

Из-за летней жары 2022 года в Европе погибли скончались свыше 60 тыс. человек — в основном, это пожилые женщины из средиземноморских стран

Мужчина во время жары в Неаполе, Италия (Фото: Ciro De Luca / Reuters)

Европейские ученые выяснили, что в прошлом году из-за сильной жарой летом в Европе погибли более 61 тыс. человек, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые из Испании, Швейцарии и Франции проанализировали данные Евростата по 35 странам и выявили 61672 случая смерти из-за жары в период с 30 мая по 4 сентября 2022 года — этот сезон был признан самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

Однако это не рекордное количество — например, в 2003 году летом и в сентябре избыточная смертность составила более 71 тыс. человек. После этого было принято решение разработать стратегию адаптации лиц из групп риска (пожилые люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, женщины, лица в неблагоприятной жизненной ситуации) к повышению температуры, но пока их эффективность под вопросом.

В Италии, Испании, Франции и Германии летом 2022-го наблюдались самые высокие показатели смертности из-за жары. Более подвержены риску женщины (число смертей на 63% больше, чем у мужчин), особенно в возрастной категории 80+ лет У мужчин высокая смертность наблюдалась в категории 0-64 лет.

Текущим лето также фиксируются рекордно высокие температуры. В июле уже трижды были побиты исторические максимумы по средней температуре на планете. 7 июля она достигла 17,23 градуса Цельсия согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США. 3 июля этот показатель достиг 17 градусов, а на следующий день — 17,18 градуса Цельсия. Эти цифры стали рекордными для своих дат. Потепление в этом году связано в том числе с таким явлением, как Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В ноябре прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что планета находится на «шоссе в климатический ад». В марте климатологи из ООН призвали как можно быстрее принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации планеты к антропогенному изменению климата, чтобы предотвратить срабатывание «климатической бомбы».