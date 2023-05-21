Ученые оценили ущерб для мировой экономики от Эль-Ниньо в $3 трлн

Например, в конце 1990-х годов связанное с Эль-Ниньо потепление нанесло ущерб мировой экономике в $5,7 трлн. Эль-Ниньо может начаться в ближайшие месяцы после трех лет подряд Ла-Нинья

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Связанное с Эль-Ниньо потепление может нанести ущерб мировой экономике на $3 трлн, следует из нового исследования, опубликованного в журнале Science, выдержки из него приводит The Verge. Такие выводы базируются на ущербе, уже нанесенном этим событием в предыдущие годы, а также на прогнозах, связанных с его возвращением.

Ученые из Дартмута выяснили, что Эль-Ниньо способно сдерживать экономический рост стран и последствия дают знать о себе в течение многих лет. Авторы исследования проанализировали экономические последствия одного из наблюдавшихся периодов Эль-Ниньо, с 1982 по 1983 год, и подсчитали, что оно привело к потерям глобальной экономики в $4,1 трлн за пять лет. Событие, произошедшее с 1997 по 1998 год, стоило странам $5,7 трлн.

Так, в США наблюдалось падение ВВП на 3% даже через пять лет после каждого такого явления, в тропических странах, включая Перу и Индонезию, которые более уязвимы, последствия были еще более ощутимыми: ВВП этих стран упал более чем на 10%.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. События происходят каждые 2–7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли. Сменный цикл называется южным колебанием Эль-Ниньо (ENSO), потому что за каждым Эль-Ниньо естественным образом следует Ла-Нинья и наоборот. Между этими событиями в течение нескольких месяцев наблюдается обычная температура. 3 °C могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе. Ла-Нинья обычно длится два года подряд. Однако сейчас, с 2020 года, мы наблюдаем трехлетнюю Ла-Нинья. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что экваториальная часть Тихого океана вернется к нейтральному состоянию между мартом и маем 2023 года. Соответственно, вполне вероятно, что Эль-Ниньо начнется осенью 2023 года или зимой 2024-го.

1 марта Всемирная метеорологическая организация сообщила, что связанное с Эль-Ниньо потепление может начаться в ближайшие месяцы после трех лет подряд Ла-Нинья. В мае-июле вероятность его появления возрастает до 35%, а в июне-августе — на 55%.

«Первая «тройная» Ла-Нинья XXI века наконец подходит к концу. Охлаждающий эффект Ла-Ниньи временно затормозил рост глобальных температур, хотя прошедший восьмилетний период был самым теплым в истории. Если мы действительно войдем в фазу Эль-Ниньо, это, вероятно, вызовет новый скачок глобальной температуры», — отмечал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

На данный момент 2016 год — самый теплый за всю историю наблюдений из-за сочетания Эль-Ниньо и изменения климата.