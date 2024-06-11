В Париже загорелся Версаль

В соцсетях публикуют ролики, на которых видно, как над зданием поднимается дым. Сотни человек эвакуированы из дворца, на место приехали пожарные

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Посетителей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BFMTV. На видеороликах в соцсетях видно, как над зданием поднимается дым. На место прибыли пожарные, сотни людей ждут за оградой дворцово-паркового комплекса.

В пресс-службе комплекса сообщили, что пожар начался в Мраморном дворе, где располагалась королевская резиденция. Там добавили, что никто не пострадал, выставленные экспонаты не повреждены.

В пожарно-спасательной службе департамента Ивелин подтвердили, что примерно с 15:30 по местному времени (16:30 мск) идет «очень важная» пожарная операция, передает Le Figaro.

Версальский дворец — памятник национального значения во Франции, комплекс занимает территорию около 787 га. Ежегодно его посещают примерно 15 млн туристов.

Дворец был главной резиденцией королей Франции от Людовика XIV до Людовика XVI. В 1979 году его включили в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В предыдущий раз дворец эвакуировали в октябре 2023 года из-за сообщения о бомбе.

15 апреля 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пожар продолжался более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши, восстановить их удалось к осени 2023 года. Среди возможных причин криминалисты называли неисправность электропроводки. Отреставрированный собор откроется для посетителей 8 декабря.