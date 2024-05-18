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В Большом театре эвакуировали людей во время спектакля

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Из Большого театра в центре Москвы во время спектакля эвакуировали людей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной эвакуации стало срабатывание противопожарных датчиков, которое, по предварительным данным оказалось ложным. Здание проверили сотрудники оперативных служб, ничего подозрительного они не обнаружили. Людей уже завели обратно в театр.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что из Большого театра эвакуировали около 1 тыс. человек. Причиной, по данным агентства, стало ложное срабатывание извещателей. Телеканал «360» со ссылкой на источник также сообщает, что в зале во время спектакля сработали два пожарных извещателя.

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Фото:Екатерина Христова / ТАСС

«Театр работает в штатном режиме. На Исторической сцене идет второй акт балета «Раймонда», — сообщили РБК в пресс-службе Большого театра.

В начале января из Театра Луны в центре Москвы эвакуировали около 360 зрителей. Тогда на большой сцене театра показывали спектакль «Щелкунчик. Императорский русский балет», а на малой — пьесу «Антракт».

Спектакли прервали после того, как в здании из-за морозов лопнули трубы отопления. Никто не пострадал.

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