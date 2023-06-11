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На востоке Крыма остановили поезда из-за повреждения путей
Глава Крыма Аксенов заявил об остановке поездов из-за повреждения путей в Кировском районе
В Кировском районе Крыма повреждена железная дорога, поезда временно не ходят, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Для пассажиров организуют перевозку автобусами.
«Пострадавших нет», — заявил Аксенов, не уточнив, в результате чего повреждена дорога.
Он оценил необходимое для восстановления железнодорожного полотна время в 3-4 часа.
Кировский район расположен к северу от Коктебеля и Феодосии. По его территории проходит железна дорога Джанкой — Керчь.
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