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На железной дороге в Крыму сошли пять вагонов с зерном

Аксенов: движение поездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено
Сход грузового поезда произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», заявили в Крымской железной дороге. Baza, Mash и «112» сообщают о взрыве
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов. Пострадавших нет, движение поездов между Севастополем и Симферополем приостановлено.

«Для пассажиров будет организован трансфер автобусам», — написал Аксенов.

Крымская железная дорога в своем телеграм-канале заявила, что сход грузового поезда произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». «Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов», — говорится в сообщении.

«Министр транспорта находится на месте происшествия», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса Крыма.

Baza утверждает, что движение приостановлено из-за взрыва на железной дороге в Симферопольском районе, с путей сошли пять вагонов с зерном. Об этом также пишет Mash. По данным канала, взрыв произошел в районе 7:45 (совпадает с московским) рядом с Бахчисараем.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник передает, что, по предварительным данным, рассматривается версия о взрыве путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя. «112», который тоже сообщает о взрыве, пишет, что, по предварительным данным, с рельсов сошли восемь вагонов. Пути осматривают саперы, ремонтные бригады приступают к восстановлению железной дороги, пишет канал.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Екатерина Костина Екатерина Костина
Крым Движение поездов взрыв Сергей Аксенов Симферополь Севастополь
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