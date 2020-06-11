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Пандемия коронавируса ,  
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В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

Гостиницы Краснодарского края, в которых не больше 50 номеров, смогут принять туристов уже в наступающие «длинные выходные»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. Об этом заявил на прошедшем в четверг заседании регионального оперативного штаба губернатор края Вениамин Кондратьев.

«С 0:00 часов 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть. Но со строгим соблюдением всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», — предупредил губернатор.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, постояльцев предписано размещать в номерах «преимущественно» по одиночке либо семьями, при этом при заселении у них должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день.

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На сайте администрации Краснодарского края отмечается, что всего в регионе есть более 3,4 тыс. гостиниц и других мест временного размещения туристов вместимостью до 50 номеров. Большая их часть находится в Сочи.

Решение возобновить работу таких гостиниц Кондратьев связал в том числе с отменой ограничений на передвижение между различными муниципалитетами края. В результате уже в наступающие длинные выходные многие из жителей региона могут поехать к морю.

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«Если мы приняли решение об отмене красных пропусков, то должны понимать, что определенная часть поедет на море уже в эти праздники. Возникает вопрос, где они будут жить», — пояснил Кондратьев (цитата по «РБК Краснодар»).

За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зараженных достигло 4735, 47 человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил, что с 15 июня приезжающие из других регионов России туристы не должны будут больше в течение двух недель находиться на обсервации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, туризм, коронавирус
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