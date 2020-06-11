В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

Гостиницы Краснодарского края, в которых не больше 50 номеров, смогут принять туристов уже в наступающие «длинные выходные»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50. Об этом заявил на прошедшем в четверг заседании регионального оперативного штаба губернатор края Вениамин Кондратьев.

«С 0:00 часов 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть. Но со строгим соблюдением всех требований, которые предъявляет Роспотребнадзор», — предупредил губернатор.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, постояльцев предписано размещать в номерах «преимущественно» по одиночке либо семьями, при этом при заселении у них должны измерять температуру, а затем повторять эти измерения не реже одного раза в день.

На сайте администрации Краснодарского края отмечается, что всего в регионе есть более 3,4 тыс. гостиниц и других мест временного размещения туристов вместимостью до 50 номеров. Большая их часть находится в Сочи.