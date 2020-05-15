Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр охарактеризовал как «детские» объяснения официальных чешских властей о том, что решение принимались на муниципальном уровне «каким-то старостой».

«Нашим чешским коллегам придется серьезно объясняться. Обязательства никуда не делись, и памятник должен быть восстановлен», — сказал Лавров.

Материал дополняется.