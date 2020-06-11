За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека

Общее число умерших от коронавируса в России достигло 6 532. Страна занимает 13 место в мире по этому показателю в абсолютных цифрах и 47-е — при расчете количества смертей от COVID на миллион жителей

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В России за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 174 человека, за весь период эпидемии зафиксировано 6 532 летальных исхода. Накануне оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице за сутки от коронавирусной инфекции скончались 53 человека.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило полмиллиона и достигло 502,5 тыс. человек, выздоровели более 261 тыс. человек, всего проведено более 13 млн тестов на коронавирус.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

10 июня были опубликованы официальные данные по смертности в Москве за май. Превышение по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составило 5799 случаев.

В мае 2020 года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019 года (9998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017 году, 9808 в 2018 году, 9998 в 2019 году). «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.