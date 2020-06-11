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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека

Общее число умерших от коронавируса в России достигло 6 532. Страна занимает 13 место в мире по этому показателю в абсолютных цифрах и 47-е — при расчете количества смертей от COVID на миллион жителей
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В России за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 174 человека, за весь период эпидемии зафиксировано 6 532 летальных исхода. Накануне оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице за сутки от коронавирусной инфекции скончались 53 человека.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило полмиллиона и достигло 502,5 тыс. человек, выздоровели более 261 тыс. человек, всего проведено более 13 млн тестов на коронавирус.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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10 июня были опубликованы официальные данные по смертности в Москве за май. Превышение по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составило 5799 случаев.

В мае 2020 года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019 года (9998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017 году, 9808 в 2018 году, 9998 в 2019 году). «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что коронавирус мог стать как основной, так и сопутствующей причиной смерти 5260 человек. «Около 1 тыс. человек умерли от других причин, но COVID стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще ни при чем, — нельзя, он действительно повлиял на смерть», — отметил мэр, уточнив, что власти по рекомендациям ВОЗ считали «не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина».

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан накануне заявил, что российская статистика смертности от коронавируса COVID-19 является «сложной для понимания». По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

По абсолютному количеству умерших от COVID Россия занимает 13-е место в мире, лидируют США (более 115 тыс.), Великобритания (41 тыс.) и Бразилия (39 тыс.). При относительном расчете количества смертей на 1 млн жителей США занимают 11 место (348), а Россия 47 место (45). На верхних строчках находятся Сан-Марино (1238), Бельгия (831), Андорра (660), Великобритания (606).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смерть, эпидемия
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