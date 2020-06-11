За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека
В России за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 174 человека, за весь период эпидемии зафиксировано 6 532 летальных исхода. Накануне оперативный штаб Москвы сообщил, что в столице за сутки от коронавирусной инфекции скончались 53 человека.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило полмиллиона и достигло 502,5 тыс. человек, выздоровели более 261 тыс. человек, всего проведено более 13 млн тестов на коронавирус.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
10 июня были опубликованы официальные данные по смертности в Москве за май. Превышение по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составило 5799 случаев.
В мае 2020 года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019 года (9998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017 году, 9808 в 2018 году, 9998 в 2019 году). «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.