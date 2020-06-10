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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

Всего в столице за май зарегистрировали 15,7 тыс. смертей. Это на 5,7 тыс. больше, чем в мае прошлого года. Причиной 92% всех избыточных смертей стал коронавирус COVID-19, говорят в депздраве
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем в мае 2019 (9 998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9 914 (9 935 в 2017-м, 9 808 в 2018-м, 9 998 в 2019-м).

Таким образом, превышение смертности в мае текущего года составляет 5799 случаев. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — говорится в сообщении.

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Фото: David Ramos / Getty Images

В Депздраве отметили, что для 2 757 человек COVID-19 стал основной причины смерти. К этим случаям отнесли и те, когда у умершего был отрицательный тест на коронавироус, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что скорее всего причиной смерти явился COVID-19. Таких в Москве за май было 433 человека, уточнили власти.

По версии департамента, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, в мае было выявлено 2503 человека, скончавшихся от других причин, но при этом имевших положительный тест на коронавирус.

В Депздраве сообщили, что таким образом летальность от COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет:

  • 2%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной;
  • 3,8%, если учитывать все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

На фоне публикации данных о смертоносности в Москве в мае столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в июне количество смертей от коронавируса будет ниже, чем месяцем ранее. «В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По его словам, в целом летальность из-за коронавируса в Москве ниже, чем в других городах мира. «Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией. <...> В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие», — отметил Собянин.

По последним данным в Москве от коронавируса умерли 3085 человек. Это почти половина от всех летальных исходов, зафиксированных на территории России. Также Москва с большим отрывом лидирует по показателю заболеваемости (199, 7 тыс. человек). Всего в стране коронавирус выявили у 493,6 тыс. человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: смертность, Москва, коронавирус
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