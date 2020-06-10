Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

Всего в столице за май зарегистрировали 15,7 тыс. смертей. Это на 5,7 тыс. больше, чем в мае прошлого года. Причиной 92% всех избыточных смертей стал коронавирус COVID-19, говорят в депздраве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем в мае 2019 (9 998 умерших). Если рассчитывать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9 914 (9 935 в 2017-м, 9 808 в 2018-м, 9 998 в 2019-м).

Таким образом, превышение смертности в мае текущего года составляет 5799 случаев. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — говорится в сообщении.

В Депздраве отметили, что для 2 757 человек COVID-19 стал основной причины смерти. К этим случаям отнесли и те, когда у умершего был отрицательный тест на коронавироус, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что скорее всего причиной смерти явился COVID-19. Таких в Москве за май было 433 человека, уточнили власти.